Fire Emblem Heroes: ecco i nuovi eroi disponibili

Fire Emblem Heroes, il titolo mobile di Nintendo e Intelligent Systems, si aggiornerà alla versione 6.1.0 a partire dal 5 gennaio. Trovate le note complete qui. Il mese scorso il titolo ha ricevuto un importante aggiornamento, la versione 6.0.0, che ha introdotto importanti novità.

L’aggiornamento introduce il Libro VI, il prossimo capitolo del gioco. Promettendo una nuova storia che ti farà scoprire perché Veronica è tornata. Inoltre, sono state annunciate una serie di nuove modalità competitive che consentono ai giocatori di affrontare amici o altri giocatori a livello globale. Tramite Twitter sono stati resi disponibili nuovi eventi ed eroi. Di seguito il comunicato una panoramica:

Dal gioco Fire Emblem : The Sacred Stones, un nuovo Grand Hero, Riev: Blood Beryl, ti aspetta nelle mappe speciali. Sconfiggete questo personaggio noto come Blood Beryl per renderlo vostro alleato.

Nuovi eroi dal gioco Fire Emblem: The Sacred Stones sono arrivati con Joshua: Resolute Tempest. Puoi ottenere un Ascendant Floret, oggetto usato per rafforzare un altro eroe, la prima volta che evochi nell’evento Joshua: Resolute Tempest.

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

