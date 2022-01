C64 40th Anniversary, auguri biscottone!

, Si, perché nel mese di gennaio ilfesteggia ufficialmente il suo quarantesimo compleanno, essendo stato svelato alla stampa esattamente nell’ormai lontano 5 gennaio 1982, anche se messo in vendita solo nel successivo e caldissimo mese di agosto in tutto il territorio statunitense. Ben quattro decenni or sono, dunque, durante una fiera specializzata invernale, ovvero l’, che si svolge all’interno del, nella città di, nello stato del, viene svelato alla stampa ed al grande pubblico il primo, indimenticabile prototipo dell’ormai iconico, erede del, rilasciato l’anno prima, che, peraltro, è il primo computer a superare la barriera psicologica di oltre un milione di unità vendute sul mercato, cifra, per l’epoca, impressionante. Il computer ha delle caratteristiche davvero innovative, e si prepara a diventare un vero e proprio punto di riferimento per l’ormai consolidato settore degli. Parecchie le differenze di impostazione rispetto al mercato parallelo dei, anche se, per il grande pubblico, la differenza non è facilmente percepibile. Se infatti sistemi precedenti, distribuiti a partire dal 1977, come le serie, insieme al concorrente(commercializzato con il logo delle parentesi quadre che vanno a formare stilisticamente un due), si rivolgono ad un pubblico formato da professionisti de settore, informatici, avvocati, studi medici o in generale piccole e grandi aziende, questo nuovo denominato appositamenteva a collocarsi invece proprio all’opposto, ovvero destinato a persone non esperte di informatica, desiderose magari semplicemente di utilizzare un database per archiviare tutte le proprie audiocassette, le ricette della cucina, scrivere piccole lettere o, ancora più facilmente, giocare. Per volere dello stesso, fondatore della statunitenseil nuovoè infatti una piattaforma privilegiata per i videogiochi, a differenza ad esempio del diretto concorrente, dove pur ne giravano parecchi, nonostante il visionario e geniale fondatore della casa concorrente britannica,, che abbiamo ricordato, preferiva considerare i suoi computer come macchine da lavoro. La famosa frase detta da, invece resta ancora oggi parecchio celebre nella storia informatica.

We need to build computers for the masses, not the classes.».

«Dobbiamo costruire computer per le masse, non per le classi.»

(Jack Tramiel)