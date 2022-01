Scott Pilgrim diverrà una serie animata per Netflix

La serie a fumetti di Bryan Lee O’Malley avrà una nuova opportunità di successo grazie a Netflix: Scott Pilgrim, difatti, diverrà prossimamente una serie animata per la piattaforma streaming.

Nell’ormai lontano 2004 O’Malley dà alla luce una serie a fumetti molto bizzarra, che si conquista ben presto un suo zoccolo duro di fa, tanto da spingere Universal Pictures a realizzarne una versione live action ancora più folle, diretta dal talentuoso Edgar Wright, che lo rende uno dei più bei film tratti da un fumetto di sempre: Scott Pilgrim vs the World, che ispirerà anche il videogioco omonimo. Purtroppo, però, il successo di pubblico per un film così inusuale langue e rimane un piccolo cult che, però floppa a livello commerciale.

Netflix, tuttavia, stando a quanto riportato da THR ha intenzione di dare una nuova opportunità a quest’opera, con una serie animata prodotta dallo stesso O’Malley e da BenDavid Grabinski per Netflix e UCP, la divisione Universal dietro alla serie di Umbrella Academy. Anche lo stesso Wright sarà coinvolto nella produzione, mentre la realizzazione sarà ad opera di Science SARU, studio d’animazione nipponico che ne farà un vero e proprio anime. Lo studio è noto per aver lavorato, tra le altre cose, a Yo-kai Watch, Devilman Crybaby e Star Wars: Visions, quindi la garanzia di un lavoro qualitativamente alto è assicurata.

