Days Gone: gli sviluppatori stavano lavorando sul seguito di Resistance

Gli sviluppatori che hanno recentemente rilasciato Days Gone, ovvero i ragazzi di Bend Studio, a un certo punto hanno lanciato una richiesta di pitch per un nuovo titolo nel franchise di Resistance a quelli di Sony. Resistance è una serie che lo sviluppatore Insomniac Games ha creato durante l’era PlayStation 3, ma dall’uscita di Resistance 3 nel 2011, non è arrivata più una new entry. Mentre Bend Studio ha cercato di essere l’unico a cambiarlo, questo progetto che è stato presentato a Sony per PS5 ha finito per essere rifiutato. In un nuovo video con l’ex direttore di PlayStation David Jaffe, Jeff Ross, nonché precedente CEO di Bend Studio, ha parlato di ciò su cui la società stava lavorando dopo l’uscita di Days Gone. Ross, che non è più in Bend, aveva precedentemente rivelato che Days Gone 2 era qualcosa che lo studio voleva creare, ma i livelli superiori all’interno di PlayStation non hanno dato al team il via libera per farlo. Per questo motivo, Bend è entrata in un periodo in cui stava cercando di capire cosa sviluppare dopo. Ross ha detto che un’idea in realtà riguardava un nuovo riavvio di Resistance su PlayStation 5, e sulla questione ha detto:

“Il discorso che stavo facendo era Resistance open world che sarebbe stato incredibilmente fantastico. Tutti questi loop open world che abbiamo capito. Si è quasi scritto da solo con Resistance o con tanti aspetti di quella proprietà che si presta al gameplay open world. Neanche a loro interessava, e non so quanto bene venduto.”

Ross ha continuato dicendo che il gioco su cui la Sony voleva che Bend lavorasse era un nuovo riavvio di Siphon Filter. Il classico franchise PlayStation è stato effettivamente sviluppato per la prima volta da Bend Studio quando ha debuttato nel 1999, ma Ross ha detto che non aveva alcun interesse a provare a riportare la serie.