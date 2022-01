Vincent D’Onofrio racconta della sua esperienza come Kingpin

Vincent D’Onofrio ci ha parlato in un lungo podcast, e ha nello specifico parlato dei suoi fan più “vivaci”. In particolare, i fan della Marvel trollavano il suo Kingpin nei primi giorni di Daredevil. Ma, nel tempo, i fan hanno imparato ad amare il suo personaggio e ne hanno chiesto di più nel corso degli anni. La star di Daredevil ha incontrato diversi giornalisti per parlare del futuro del personaggio del MCU. Ha anche affrontato il modo in cui affronta le critiche non impegnandosi. È una strategia efficace, poiché non assecondando i critici, si concentra sul lavoro senza deviazioni:

“Avevo i troll, avevo i troll”, rifletté D’Onofrio. “L’ho fatto. Ma quello che ho fatto è stato, ho semplicemente smesso … li ho messi in una scatola dove non esistono e li ho ignorati per un lungo periodo di tempo. Sono semplicemente andati via. Ogni volta per un po’, uno si presenterà e io lo ignoro. Perché penso che ci siano troppe cose da fare nel mondo per perpetuare cose negative. Ero combattivo e non faceva male a nessuno tranne me stesso. “

L’attore di Kingpin ha anche condiviso i suoi pensieri sull’aumento di forza percepito dal suo personaggio su Occhio di Falco. A suo avviso, c’è una sequenza della prima stagione di Daredevil che mostra lo stesso tipo di forza bruta che ha usato contro Kate Bishop.

“Ho appreso di recente da un paio di fan che ne erano molto entusiasti; stavano commentando la forza che ho”, ha esordito Vincent D’Onofrio. “Perché sto prendendo in giro Kate Bishop e cose del genere. Ma me ne sono completamente dimenticato. Ho appena visto una clip su Twitter di me e Charlie Cox che litigavamo nella prima stagione di Stephen DeKnight. Ovviamente, è un regista incredibile. Lui ha contribuito a sviluppare il personaggio di Wilson Fisk”.