Dying Light 2: il gioco sarà molto lungo

Se vi piacciono i giochi che richiedono davvero molto tempo per essere completati, sembra che Dying Light 2 sarà la vostra scelta giusta. Il tanto atteso sequel del titolo di azione e avventura del 2015 dovrebbe finalmente arrivare sugli scaffali dei negozi e in formato digitale tra poche settimane e, mentre sapevamo già che ci sarebbero stati molti contenuti nel gioco, lo sviluppatore Techland ha ora rivelato che ci saranno chiaramente tante cose da fare ancora una volta, tanto che lo studio ha affermato che ci vorranno circa 500 ore per il completamento completo. In un nuovo messaggio condiviso oggi tramite l’account Twitter ufficiale di Dying Light 2, Techland ha informato i fan che ci vorranno circa 500 ore per vedere tutto ciò che il gioco ha da offrire.

“Per completare completamente Dying Light 2 Stay Human, avrai bisogno di almeno 500 ore, quasi il tempo necessario per camminare da Varsavia a Madrid!”

l’account ha twittato. In risposta a ciò, alcuni fan sono stati entusiasti di sapere quanti contenuti ci saranno nel gioco, mentre altri hanno affermato che questo sembra quasi eccessivo. Ovviamente, dobbiamo precisare che per quanto sia impossibile, è bene sapere che la storia non durerà più del necessario. Questo traguardo di 500 ore è quello che Techland ha detto sarà per coloro che stanno cercando di fare tutto nel gioco. E considerando che Dying Light 2 è un titolo che avrà narrazioni ramificate a seconda delle scelte di gioco, siamo pronti a scommettere che queste 500 ore incorporino più playthrough che sarebbero necessarie per vedere tutto. Quindi, se siete amanti della trama e non avrete problemi a completare il tutto nel minor tempo possibile, non dovreste preoccuparvi di dover mettere da parte così tanto tempo nel titolo in arrivo. Dying Light 2 arriverà il 4 febbraio su PlayStation, Xbox e PC; siete pronti a parkour e zombi a non finire?