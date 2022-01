Marvel Zombies: trailer ufficiale del gioco da tavolo

Cmon, team noto per i giochi da tavolo, che ha prodotto anche il board game di Bloodborne e il card game di God of War, a fine anno scorso aveva annunciato Marvel Zombies: A Zombicide Game, gioco che univa l’universo di Zombicide con quello dei super eroi Marvel. Nelle ultime ore è stato pubblicato il trailer ufficiale, che potete vedere in fondo alla notizia.

In Marvel Zombies si potrà giocare con i super-eroi in versione zombie (anche se non tutti sono stati infettati), oppure con la modalità X-Men Resistance, che permetterà di giocare con Wolverine e gli altri per sconfiggere le orde di nemici. Il gioco arriverà anche su Kickstarter, con la campagna crowdfunding che partirà il 18 gennaio. Qui sotto potete vedere il trailer.