The Ascent: valutato anche dall’ESRB su PS4 e PS5

Ad inizio dicembre vi avevamo fatto sapere di come The Ascent fosse stato valutato dalla Taiwan Entertainment Software Rating Information Board per le console Sony. Più recentemente, invece, come segnalato da Gematsu su Twitter, anche L’ESRB ha valutato il gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Ricordiamo che The Ascent è attualmente disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, ma non ci sono ancora notizie ufficiali dell’arrivo del titolo cyberpunk di Neon Giant sulle console Sony. Generalmente però, le valutazioni dei vari organi anticipano l’annuncio. Staremo dunque a vedere se prossimamente l’arrivo su PS4 e PS5 verrà reso ufficiale.