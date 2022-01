League of Legends: LEC e LCS si svolgeranno online

In seguito all’aumento dei contagi di COVID-19 i campionati Nord americani e Europei di League of Legends, LCS e LEC saranno giocati online, con i giocatori che competeranno dalle proprie gaming house.

L’annuncio è arrivato ieri per lo spring split del LEC e oggi per l’LCS Lock In, il torneo di apertura del campionato Nord Americano, anche se c’è una grande possibilità che tutto il primo split di entrambe le regioni venga svolto a distanza.

I casi di COVID-19 sono andati alle stelle a Los Angeles negli ultimi giorni, con l’aumento dei contagi Riot Games ha dichiarato che la salute dei giocatori e dello staff sono la priorità nello svolgimento del torneo e che non si sa quando si potrà tornare in un formato LAN.

I 10 team del LCS, a differenza dei giocatori LEC che giocheranno online dalle gaming houses, saranno separati in 2 gruppi e giocheranno dalle strutture per le partite di allenamento, tenendo i due team che giocano completamente separati, comunque tenendo sotto controllo l’ecosistema di gioco.

L’LCS Lock In tournament comincerà il 14 e si concluderà il 30 Gennaio. Poco dopo, il 5 Febbraio inizierà lo Spring Split del 2022, con 10 squadre LCS nel normale format del campionato.