Blade Assault: annunciata la data d’uscita su PC

Disponibile in accesso anticipato dallo scorso giugno, Blade Assault ha ora una data d’uscita ufficiale come gioco completo su Steam. La versione 1.0 del platform/action roguelite pubblicato da Neowiz (di Lies of P) e sviluppato da Team Suneat sarà infatti disponibile dal 17 gennaio.

Con tanti contenuti, compreso l’atto finale, non presente in Early Access, viene lanciata con tre personaggi giocabili – Kil, Jenny e Darcy, ognuno con il proprio stile di gioco unico e le proprie armi. Ci sono più di 200 diversi oggetti, da Core a Gear, a Armi potenziate da equipaggiare ai personaggi per affrontare i mostri che invadono il mondo di Blade Assault. Con 3 nuovi boss (portando il totale a 7) e il “Finale” del gioco ora aggiunto, così come il Friendship System che permette di fare amicizia e guadagnare ricompense dai PNG del gioco – c’è tanto da esplorare in questo mondo di pixel alimentato dal cyberpunk.

E se riuscite ad abbattere i cattivi e a battere il gioco? Il livello Assalto metterà alla prova la vostra forza con le sue infinite ondate di nemici in modalità difficile, progettate per sfidare anche i giocatori più esperti. Tutto questo, con nuovi personaggi, boss e armi che saranno aggiunti in futuro.

Qui sotto potete vedere il tweet d’annuncio da parte di Neowiz.