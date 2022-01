Star Wars Jedi Fallen Order 2: il sequel potrebbe essere annunciato prima dell’E3 2022

Respawn Entertainment è concentrata su Apex Legends mentre il suo fondatore Vince Zampella è ora il capo dell’intero franchise di Battlefield, ma Star Wars Jedi Fallen Order è ancora abbastanza importante per lo studio, anche se un sequel non è mai stato annunciato ufficialmente. Secondo Jeff Grubb nel suo show “Grubbsnax” su Giant Bomb, un reveal per Star Wars Jedi Fallen Order 2 arriverà prima dell’E3 2022.

Inoltre, potrebbe uscire quest’anno o slittare all’anno prossimo. In entrambi i casi, ci si dovrebbero aspettare più dettagli prima di giugno. Mentre Respawn non ha mai riconosciuto ufficialmente lo sviluppo del sequel, l’anno scorso aveva cercato un produttore per lavorare su un nuovo titolo di Star Wars. Un gran numero di annunci di lavoro sarebbe poi stati svelati a luglio per una “nuova avventura single player” che aveva iniziato lo sviluppo.

Star Wars Jedi: Fallen Order è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.