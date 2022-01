Twisted Metal: la Serie TV è in sviluppo

La serie di combattimento PlayStation Twisted Metal sta finalmente facendo il suo ritorno in un modo diverso. Sony ha rivelato l’eccitante notizia al loro keynote del CES 2022, menzionando che un nuovo show televisivo basato sulla serie è in produzione, rendendo questa la prima volta in 10 anni da quando qualsiasi cosa relativa a Twisted Metal è stata lavorata.

La notizia di una serie televisiva per il gioco in produzione è sempre stata a galla, risalente addirittura al 2019 quando il CEO di Sony Pictures Tony Vinciquerra ha confermato in una sessione Q&A che PlayStation Productions aveva iniziato a lavorare su una serie televisiva di Twisted Metal.

Non è stato rivelato molto sulla produzione della serie, a parte l’annuncio, ma è interessante vedere che Sony e PlayStation stanno attivamente promuovendo vari spettacoli e serie televisive basate su vari franchise PlayStation, con Uncharted che avrà presto un film live-action e uno show televisivo di The Last of Us in sviluppo alla HBO.

Ci sono state anche voci di un nuovo gioco Twisted Metal in sviluppo presso lo studio Destruction AllStars, Lucid Games. È possibile che la serie televisiva venga prodotta in concomitanza con il lancio del presunto gioco.