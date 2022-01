Secondo un rumor, Quantic Dream starebbe lavorano ad un secondo Tripla AAA

Quantic Dream ha recentemente annunciato Star Wars: Eclipse, che ha il potenziale per essere il più grande gioco dello studio di sempre, anche se sembra che la compagnia abbia anche altre assi nella propria manica. Su Twitter, il leaker @AccNgt, che in precedenza ha correttamente fatto trapelare informazioni sul già citato Star Wars: Eclipse, ha condiviso potenziali dettagli su un secondo progetto AAA che sarebbe in lavorazione.

Presumibilmente, questo secondo progetto è in lavorazione presso lo studio parigino di Quantic Dream, e sarà un gioco “basato sull’umorismo” (anche se non è chiaro cosa significhi esattamente). La fuga di notizie sostiene che il gioco sarà basato sulla tech demo “The Dark Sorcerer” che Quantic Dream ha fatto debuttare per PS4 all’E3 2013, e sarà “più avanzato” di Star Wars: Eclipse.

È interessante notare che il gioco sarà presumibilmente un titolo cross-gen e sarà lanciato pure per PC, anche se il primo è ancora soggetto a modifiche. Simile ai precedenti titoli Quantic Dream, si concentrerà sull’interattività narrativa mentre le fughe di notizie hanno affermato che Eclipse sarà un vero e proprio gioco d’azione e avventura open world, e avrà una storia non lineare scritta dal boss di Quantic Dream David Cage, ambientata in un mondo fantasy medievale.

Data la natura della notizia, ovviamente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni.