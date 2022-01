Mario Kart 9 sarà in realtà Nintendo Kart?

Il rumor legato al possibile annuncio di Mario Kart 9 sta impazzando sul web da alcuni giorni, ma a quanto pare sono giunti nuovi sviluppi sulla nuova IP kart di Nintendo. L’analista Serkan Toto (Kantan Games) ha affermato (sempre qualche giorno fa) che il nuovo capitolo del franchise includerà una novità del tutto inaspettata, ossia un vero e proprio Twist. Questo ha scatenato la fantasia dei giocatori, che sono giunti ad una conclusione importante.

Mario Kart 9 infatti potrebbe non essere il titolo reale del kart-game, con il Twist in questione che potrebbe riguardare il nome del gioco. Il titolo infatti includerebbe secondo i fan tanti franchise della grande N, con il nome “Mario Kart” che non avrebbe più senso. Dunque, il nuovo capitolo della serie è stato rinominato dagli utenti niente poco di meno che Nintendo Kart, un nome giusto che permetterebbe al gioco di subire un’evoluzione e di discostarsi dai classici Mario Kart, capitoli che ultimamente (soprattutto l’8 Deluxe) hanno ospitato diversi personaggi provenienti da altri franchise di Nintendo, tra cui The Legend of Zelda, Pokémon, Kirby, Donkey Kong, altri franchise first party e magari franchise esclusivi provenienti da studi di terze parti.. A voi piacerebbe questo cambiamento? Fateci sapere la vostra!

how much do you wanna bet that Mario Kart 9 is just gonna have like. 2 or 3 guest characters again and people are gonna be upset and complain like nintendo kart was ever a guaranteed thing to happen pic.twitter.com/9b6PGjrry8

— Mat 🦆 COMMISSIONS FULL (@MatttGFX) January 8, 2022

If this "Nintendo Kart" thing really is a thing, I would love if they incorporated modes from other Nintendo racing games. Imagine if they did City Trial from Air Ride with power ups and air rides but with Mario Kart items in the mix. I know it isn't gonna happen but it'd be cool pic.twitter.com/9DXUDRdKaZ — SmashMarioPro2000 (@SmashMarioPro) January 9, 2022