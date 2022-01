State of Play: nuovi rumor sul possibile evento di febbraio

Dopo l’insider Tidux, anche il suo collega Tom Henderson ha parlato del prossimo State of Play in programma da parte di Sony Interactive Entertainment, con la presentazione “confermata” per il prossimo mese di febbraio. Così come aveva anticipato giorni addietro Tidux, anche Henderson ha dunque puntato i riflettori su febbraio 2022. Ma che evento sarà?

Stando al tweet condiviso dall’insider, dovrebbe trattarsi di una presentazione molto importante e ricca di giochi e non di un evento focalizzato su di un singolo gioco:

La speranza non è soltanto la conferma ufficiale dell’evento da parte di Sony, ma che possa trattarsi realmente di un evento ricco di giochi e nuovi annunci. Vi aggiorneremo non appena giungeranno dettagli importanti sulla presentazione.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.

It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022