Steam: nuovo record di utenti connessi

Ogni giorno che passa, Steam ci ricorda costantemente perché si trova sulla vetta delle piattaforme di videogiochi online, e oggi in particolare è fiera di presentare il suo nuovo record. La piattaforma ha superato i 28 milioni di utenti simultanei oggi, 9 gennaio, per stabilire un nuovo massimo storico. I numeri sono stati divulgati sulla pagina delle statistiche pubbliche di Steam. Il nuovo record è 28.230.661. L’analista Daniel Ahmad ha osservato che Steam ha visto una “forte crescita” per gli utenti simultanei nel 2020 a causa della pandemia, e da allora i numeri non hanno fatto che esplodere verso l’alto. Questa crescita è continuata solo da allora, e Steam ha raggiunto 27,9 milioni di giocatori simultanei all’inizio di gennaio, quindi era solo questione di tempo prima che il servizio raggiungesse ufficialmente i 28 milioni, e ora è così. In termini di giochi più popolari di Steam per numero di giocatori, Counter-Strike: Global Offensive di Valve è in cima alle classifiche il 9 gennaio, con un picco di 881.051 giocatori. Un altro gioco Valve, Dota 2, è seguito con un picco di 748.270 giocatori. Il resto dei primi cinque includeva:

PUBG (351.766).

Apex Legends (237.441).

Grand Theft Auto V (152.326).

Steam è estremamente popolare, ma alcuni editori si stanno allontanando da esso. Ubisoft, ad esempio, non rilascia più i suoi giochi su Steam in parte a causa del modello di business di Valve. Chris Early di Ubisoft si è espresso contro Steam, dicendo che il suo modello di business è “irrealistico”. Ha aggiunto: “Non riflette dove si trova il mondo oggi in termini di distribuzione del gioco”. Queste non sono comunque delle grosse differenze per Valve, la quale continua a rimanere un gigante nell’industria del videogioco, e non sembra proprio arrestarsi. In termini di nuove uscite, vi segnaliamo che Monster Hunter Rise debutterà il 12 gennaio anche su Steam, e porterà con sé tante nuove feature non presenti nella versione per Nintendo Switch.