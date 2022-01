Fortnite: le Tartarughe Ninja stanno per arrivare?

Secondo un nuovo rumor, nato dall’unione di un accordo tra Fortnite e Paramount, potremmo presto vedere l’aggiunta di un crossover con le storiche Tartarughe Ninja, e questo comporterebbe l’inizio di una grande partnership tra le due aziende. Al momento non ci sono dettagli sulla voce oltre a quella, ma non sarebbe la prima volta che Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo appariranno in un videogioco che non parlasse direttamente di loro, significando che i loro spin-off sono tanti e vasti, come Injustice 2 e più di recente Nickelodeon All-Star Brawl. La notizia della potenziale collaborazione arriva tramite un recente episodio del podcast XboxEra in cui il co-conduttore Nick “Shpeshal_Nick” Baker ha riferito che una fonte gli aveva detto:

“Apparentemente la Paramount ha firmato un accordo con Epic per portare proprietà su Fortnite“.

E, più specificamente, la voce di corridoio riguardava proprio le Tartarughe Ninja. Potete controllare voi steii la clip pertinente di seguito: ora, ancora una volta, non c’è nulla che lo confermi al di là delle affermazioni di Baker. Detto questo, diversi crossover di Fortnite in passato hanno avuto voci altrettanto nebulose che alla fine si sono rivelate vere. Inoltre, mentre Baker menziona specificamente la Paramount, sembra che questo possa essere probabilmente un riferimento più ampio a ViacomCBS, la società madre che possiede artisti del calibro di Nickelodeon e, ad esempio, il franchise di Teenage Mutant Ninja Turtles o Paramount+. È difficile dire che tipo di filiale avrebbe potuto fare un simile accordo senza un annuncio ufficiale di alcun tipo ancora disponibile. In ogni caso, ci conviene aspettare notizie più dettagliate per verificare quanto possano essere attendibili a livello pratico, poiché è vero che Fortnite è famoso per il suo grande numero di collaborazioni nel corso degli anni, ma forse è meglio non essere frettolosi con le presupposizioni.