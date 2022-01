Wild Rift: annunciati i campionati regionali e le Icons Global Championship

Dopo un grande debutto nel 2021, Riot Games ha deciso di investire sul panorama competitivo, sempre crescente, di League of Legends: Wild Rift annunciando otto campionati regionali diversi e un torneo mondiale che decreteranno l’apertura della prima stagione competitiva.

I campionati regionali saranno:

Secondo quanto dichiarato da Riot Games, similarmente a come succede con la versione PC del gioco, i campionati regionali di Wild Rift porteranno ad un unico torneo internazionale dove i migliori team del mondo si affronteranno per il titolo di campioni.

Le competizioni regionali si svolgeranno da gennaio a maggio, con i migliori team in campionati e tornei unici intorno al globo. I campioni regionali si qualificheranno per il primo torneo mondiale, il Wild Rift Icons Global Championship, che si terrà questa estate in Europa.

Il torneo includerà 24 squadre; otto qualificate direttamente dai campionati regionali e 16 che si combatteranno la qualificazione durante la fase di play-in.

Leo Faria, Global Head of Wild Rift Esports