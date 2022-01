Age of Empires IV: individuata la versione Xbox, rumor

Un porting Xbox del gioco di strategia per PC del 2020 Age Of Empires IV è attualmente in fase di test. A novembre vi abbiamo riferito come il direttore di Relic pensava di sviluppare una versione per la console Microsoft. Secondo un leaker il nome in codice del titolo è stato scoperto.

Secondo @ALumia_Italia, un utente Twitter che tiene d’occhio i nomi in codice Microsoft che possono essere visualizzati nell’Insider Hub di vari prodotti Microsoft, XIP_CAR_JANUARY_2022 è ora visualizzabile sulla versione Xbox della piattaforma. CAR in questo caso è l’abbreviazione di CARDINAL il nome in codice interno di Microsoft per Age Of Empires IV. Un porting Xbox del gioco non è mai stato confermato, ma in seguito al successo della migrazione di Microsoft Flight Simulator su console, sembra probabile che Age Of Empires IV sarà il prossimo a seguirlo. Sega, la società madre dello sviluppatore Relic di Age Of Empires IV, ha recentemente chiarito la sua alleanza con Microsoft a seguito di una certa confusione sul fatto che il suo prossimo Super Game porterebbe esclusivo Xbox:

Abbiamo già un rapporto commerciale molto stretto con Microsoft. Abbiamo esternalizzato lo sviluppo dei loro titoli su larga scala e, come terze parti, stiamo fornendo una varietà di titoli. A questo proposito, non stiamo parlando di rilasciare giochi esclusivamente a Microsoft, ma piuttosto di sviluppare Super Game che verranno consegnati al mondo insieme, con il loro supporto tecnico.



L’editore giapponese si è impegnato quest’anno in una nuova denominata super game, una strategia a medio e lungo termine volta a creare un titolo globale importante. Nel rapporto annuale della società pubblicato questo mese, la società madre Sega ha affermato che avrebbe preso in considerazione l’ idea di investire fino a 100 miliardi di yen (882 milioni di dollari) nei prossimi cinque anni per raggiungere i suoi obbiettivi di super game.