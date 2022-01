Rust vende oltre 12 milioni di copie

Il titolo sandbox di sopravvivenza multiplayer Rust ha venduto oltre 12 milioni di copie. Gli sviluppatori Facepunch Studios hanno annunciato il traguardo come parte di una conclusione dello sviluppo dell’anno precedente, toccando 12 mesi di successi e nuove aggiunte:

Il 2021 è stato un anno eccezionale per Rust sotto quasi tutti gli aspetti, dopo 8 anni di continuo sviluppo Rust è andato sempre più rafforzandosi. Nel 2021 Rust è esploso su Twitch, abbiamo visto conteggi record di giocatori, rilasciato il pacchetto DLC Voice Props, World rinnovamento, missioni, treni merci, laboratori subacquei, gesti, sottomarini, MLRS e molto altro ancora.

Il pacchetto DLC Voice Props , che include un megafono per urlare contro altri giocatori, un registratore a cassette, un’asta per microfono, un grosso telefono cellulare della vecchia scuola, pavimenti da discoteca e altri equipaggiamenti a tema audio, è stato il DLC più venduto di Rust finora. A ottobre 2021, per la versione Console Edition, è stata rilasciata la patch 1.08. Maggiori dettagli sulla patch 1.08 sono disponibili sul sito Web ufficiale.

Il riepilogo del 2021 menziona anche altri aggiornamenti programmati per il primo giovedì di ogni mese insieme a patch occasionali ed eventi festivi. Febbraio porterà aggiornamenti sulla qualità della vita e un monumento artico è in lavorazione. Oltre ai nuovi monumenti, quest’anno puoi aspettarti di vedere nuove armi, schierabili, eventi, veicoli, animali e molto altro.

Di seguito la descrizione del gioco attraverso il sito ufficiale:

L’unico obiettivo in Rust è sopravvivere. Supera le difficoltà, come la fame, la sete e il freddo. Accendi un fuoco. Costruisci un riparo. Uccidi gli animali. Proteggiti dagli altri giocatori. Caratteristiche

Altri giocatori possono trovarti, ucciderti e prendere le tue cose.

Fortunatamente per te, puoi uccidere gli altri e prendere le loro cose.

L’ambiente non è gentile, gli animali selvaggi ti inseguiranno e ti uccideranno.

Essere esposti alle radiazioni per un periodo prolungato ti ucciderà.

La fame e l’esposizione ti uccideranno.

O forse puoi fare amicizia, aiutarti a vicenda per sopravvivere e costruire il tuo rifugio sicuro tra la distruzione.

Rust è disponibile per PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One.