Forza Horizon 5 raggiunge i 15 milioni di giocatori

Forza Horizon 5 di Playground Games è stato travolto da un’ondata di giocatori fin dal momento primo momento che è stato disponibile in accesso anticipato la scorsa settimana e poi lanciato in tutto il mondo il 9 novembre. Sebbene sia noto per aver superato 4,5 milioni di giocatori e diventare uno dei lanci più importanti per Xbox Game Studios.

L’analista del settore MauroNL nel fine settimana ha affermato su Twitter che esattamente due mesi dopo la sua uscita, Forza Horizon 5 ha superato la soglia dei 15 milioni di giocatori. Forza Horizon 5 porta i giocatori in Messico, dove invece di partecipare semplicemente all’Horizon Festival, hai il compito di aiutarlo a configurarlo. Saranno disponibili gare e attività in diverse discipline, tra cui gare su strada, corse campestri, acrobazie pubbliche e vari eventi Showcase. I giocatori possono anche aspettarsi centinaia di veicoli, una varietà di attività secondarie opzionali, un vasto open world e molto altro. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Caratteristiche

Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.

Exactly two months after its release, Forza Horizon 5 has crossed the 15 million players mark.

Congrats to the team @WeArePlayground on the well deserved success! 👏 pic.twitter.com/f169Q58Smy

— MauroNL (@MauroNL3) January 9, 2022