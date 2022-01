Take Two Interactive acquisterà Zynga per oltre 12 miliardi di dollari

Take Two Interactive acquisirà Zynga in un affare valutato 12,7 miliardi di dollari, hanno annunciato le società. L’acquisizione dovrebbe chiudersi durante il primo trimestre dell’anno fiscale 2023 di Take-Two, che termina il 30 giugno 2022.

Secondo Take-Two Interactive, questa “combinazione trasformativa” viene fatta con “uno dei più grandi e diversificati” editori di giochi mobili nel settore.

Il portafoglio di Zynga include CSR Racing, Empires & Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells, High Heels!, Merge Dragons!, Toon Blast, Toy Blast, Words With Friends, Zynga Poker e altri.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra transazione trasformativa con Zynga, che diversifica significativamente il nostro business e stabilisce la nostra posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita dell’industria dell’intrattenimento interattivo”, ha detto il presidente e CEO di Take-Two Interactive Strauss Zelnick in un comunicato stampa. “Questa combinazione strategica riunisce i nostri migliori franchise per console e PC, con una piattaforma editoriale mobile diversificata e leader di mercato che ha una ricca storia di innovazione e creatività. Zynga ha anche un team di grande talento e profonda esperienza, e non vediamo l’ora di accoglierli nella famiglia Take Two nei prossimi mesi. Mentre combiniamo le nostre attività complementari e operiamo su una scala molto più grande, crediamo che offriremo un valore significativo a entrambi gli azionisti, compresi 100 milioni di dollari di sinergie di costo annuali entro i primi due anni post-closing e almeno 500 milioni di dollari di opportunità di Net Bookings annuali nel tempo”.

Il CEO di Zynga, Frank Gibeau, ha aggiunto: “Combinare l’esperienza di Zynga nel settore mobile e nelle piattaforme di nuova generazione con le capacità e la proprietà intellettuale di Take-Two ci permetterà di portare avanti la nostra missione di connettere il mondo attraverso i giochi, raggiungendo insieme una crescita significativa e sinergie. Sono orgoglioso del duro lavoro del nostro team per consegnare un forte finale al 2021, con una delle migliori performance nella storia di Zynga. Siamo incredibilmente entusiasti di aver trovato un partner in Take-Two che condivide il nostro impegno ad investire nei nostri giocatori, amplificando la nostra cultura creativa e generando più valore per gli azionisti. Con questa transazione trasformativa, iniziamo un nuovo viaggio che ci permetterà di creare giochi ancora migliori, raggiungere un pubblico più vasto e raggiungere una crescita significativa come leader nella prossima era del gioco“.