Classifica UK: Mario Kart 8 al primo posto

Mario Kart 8 Deluxe è stato il gioco leader nella classifica finale settimanale delle vendite di software fisico nel Regno Unito per il 2021, e come dai dati pubblicati per le nuove classifiche dalla Gfk, ha iniziato il 2022 in modo simile. Il sempreverde kart racer rimane al primo posto, e continua a godere di forti vendite, in parte grazie a un bundle di Switch.

Infatti, l’intera top 3 è invariata. FIFA 22 e Animal Crossing: New Horizons, che erano al n. 2 e n. 3 della classifica della scorsa settimana, hanno mantenuto le loro posizioni anche questa settimana. Gran parte della top 10, infatti, è rimasta invariata, con Call of Duty: Vanguard ancora al quinto posto, e vari altri che hanno rimescolato le posizioni ma sono rimasti nella top 10, come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, la versione Switch di Minecraft, Just Dance 2022, e altri.

Ring Fit Adventure è entrato nella top 10 mentre la gente inizia a concentrarsi sul fitness all’inizio di un nuovo anno ancora una volta, mentre Grand Theft Auto 5 è rientrato, prendendo il decimo posto. Potete controllare qui sotto la Classifica UK al completo: