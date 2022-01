Rainbow Six Extraction: rivelati risoluzione e framerate su console

Rainbow Six Extraction uscirà alla fine di questo mese, e in vista del suo imminente lancio, Ubisoft ha rivelato nuovi dettagli sul gioco ad un ritmo regolare. A seconda della piattaforma su cui avete intenzione di giocare, però, potreste chiedervi quanto bene ci si può aspettare che funzioni. Fortunatamente, Ubisoft ha fornito dettagli specifici su questo fronte.

Parlando con MP1st, il direttore tecnico di Rainbow Six Extraction, Bruno Lalonde, ha confermato le risoluzioni e i frame rate del gioco su tutte le console. Su PS4 e Xbox One, il gioco avrà una risoluzione di 1080p e 30 FPS. Nel frattempo, su PS5 e Xbox Series X, l’obiettivo sarà una risoluzione di 4K e 60 FPS di gioco. I PC di fascia alta, nel frattempo, saranno in grado di eseguire il gioco fino a 120 FPS. Non c’è ancora una parola su ciò che i giocatori di Xbox Series S possono aspettarsi.

Rainbow Six Extraction viene lanciato il 20 gennaio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia.