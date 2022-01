Mario Kart Tour: arriva il Singapore Tour

Nintendo Mobile ha mostrato il prossimo tour in arrivo in Mario Kart Tour: si tratta del Singapore Tour e partirà il 12 gennaio, quando qui in Italia saranno le 7 di mattina. Per l’occasione è stato pubblicato anche un filmato, che potete vedere in fondo alla notizia.

Protagonista del nuovo tour è Luigi, con tanto di camicia verde a tema Toad, e altri abiti e kart. Arriverà anche la nuova pista Singapore Speedway. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo anche dei rumor sempre più frequenti per il nuovo Mario Kart per Switch.