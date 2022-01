Armored Core 6: trapelano screen sul nuovo titolo?

Qualche giorno fa, un utente su ResetEra, Red Liquorice, aveva affermato di aver ricevuto informazioni su Armored Core 6, nuovo capitolo della saga con i mecha, mai annunciato ufficialmente, con ultimo episodio (Verdict Day) risalente al 2013. Quelle info parlavano di un mondo sci-fi con tanto di catastrofi cosmiche creato da Hidetaka Miyazaki (che da tempo ha fatto intendere di un progetto relativo a questa saga).

Ora, lo stesso utente ha anche postato degli screenshot che si suppone arrivino dalla stessa fonte (potete vederli in fondo alla notizia dall’account Twitter @EldenRingUpdate). La qualità delle immagini non è delle migliori, ma mostrano una varietà di luoghi e molti combattimenti, e il tutto sembra essere in linea con i dettagli che sono trapelati precedentemente.

Dato che non si tratta di qualcosa che è stato ancora annunciato ufficialmente, bisogna prendere il tutto con le pinze. Con questa fuga di notizie, però, risulta comunque probabile che un Armored Core 6 stia finalmente arrivando dopo tanti anni dall’ultimo episodio. In ogni caso, terremo gli occhi aperti per ulteriori informazioni, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. Lasciandovi al tweet qui sotto, vi rimandiamo proprio ad un altro leak che vede sempre protagonista FromSoftware, ovvero quello sulla creazione del personaggio in Elden Ring (ma solo per chi si vuole rovinare la sorpresa).