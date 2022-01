Smite: Shiva si mostra in un nuovo trailer

Quest’oggi ci sono novità da parte di Hi-Rez Studios, il loro titolo Smite sta per arricchirsi con un nuovo Dio, Shiva.

La figura di Shiva è una delle principali divinità indù, Dio poliedrico, possessore di una elaborata mitologia e portatore di una metafisica sofisticata, prende corpo e si afferma infine coi, quei testi religioso-filosofici che espongono cosmologia e filosofia indù attraverso le narrazioni delle storie, testi trascritti all’incirca fra il III e il XII secolo.

Egli è un giudice divino e detiene la giustizia in grande considerazione, in possesso di alcun rimorso per i malvagi.