Valorant: trailer animato sul capitolo IV

Manca poco all’inizio del capitolo IV di Valorant, Disturbo. Per questo Riot Games ha pubblicato un nuovo video animato, dal titolo Riscaldamento, che mostra come funziona il tempo libero nel quartier generale di Valorant, dando uno sguardo, non a caso, alla sala di addestramento. Il video è creato in collaborazione con Blur Studio è ha all’interno il brano All In My Head di Whethan (feat. grandson) & 2WEI.

Lasciandovi al filmato qui sotto, in italiano, vi ricordiamo che il nuovo capitolo arriverà ufficialmente domani 11 gennaio (a seconda dell’orario potrebbe diventare il 12 in alcune regioni) e porterà la nuova agente, Neon.