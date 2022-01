Serious Sam: Siberian Mayhem in arrivo!

Ci sono novità sull’annuncio inaspettato di qualche giorno fa, pubblicato su Twitter dal publisher Devolver Digital su Serious Sam!. Dopo la recente uscita dell’ultimo capitolo su console ecco che oggi un trailer si mostra a noi.

Siberian Mayhem è un nuovo capitolo a se stante delle avventure del “Serio” Sam Stone. Fatevi strada attraverso gli sconfinati paesaggi russi in una missione alla ricerca del Generale Brand, un traditore che precede Sam sempre di un passo. La strada è lunga e c’è ancora così tanto da vedere.

Il capitolo è locato nel cuore della Russia, la Siberia. Questo luogo è enorme, freddo e così imprevedibile che persino gli invasori alieni si sentono smarriti qui. Viaggiate attraverso cinque nuovi livelli ambientati in un mondo affascinante e pericoloso, dalle coste artiche e le foreste desolate fino ai villaggi abbandonati e a un’agghiacciante città fantasma. La Siberia è abbastanza grande da permettervi di combattere ed esplorarla quanto vi pare e piace.

Solo le anime più forti sopravvivono in Siberia, e Mental lo sa bene. Una nuova serie di pericolosi nemici e boss si unisce all’orda in “Siberian Mayhem“, fra cui alcune delle creature più avanzate e minacciose che non vi sareste mai aspettato di vedere.

Quando ormai pensavate che il viaggio sia finito e che non ci siano più storie da raccontare, l’universo vi dà una seconda possibilità. Incontrate una cricca di nuovi emarginati e personaggi inaspettati che aiuteranno Sam nel suo viaggio verso Tunguska.

Completate le missioni secondarie per scoprire le nuove cronache custodite da questi luoghi selvaggi. E prestate attenzione a ciò che vi circonda: il mondo stesso può dirvi qualcosa che non vi sareste mai immaginato di sentire.

Le terre della Siberia sono enormi, desolate e piene di segreti: utili, sciocchi, strani, familiari. Riuscirete a trovarli tutti?

Il titolo uscirà il 25 Gennaio sulla piattaforma Steam!