Seven Pirates H: annunciato il gioco in Occidente su Nintendo Switch

L’annuncio di un porting in Occidente per Seven Pirates H è appena arrivato, e il trailer dedicato ci mostra che sbarcherà soltanto su Nintendo Switch come esclusiva. Anche se il gioco è decisamente particolare per l’audience d’Occidente, gli sviluppatori di Felistella hanno deciso che la richiesta è stata semplicemente troppo alta, quindi una localizzazione e un porting sono stati quasi d’obbligo. In Seven Pirates H, i giocatori seguono diverse ragazze mostro, tra cui Parute Kairi, Otton e altre conoscenze che scopriranno durante la loro avventura. Parute sta cercando di scovare un tesoro, ma lungo la strada dovrà affrontare anche altri pirati e un re malvagio. Per diventare più forte, dovrete combattere al fianco delle ragazze mostro che incontrerete e far crescere il vostro party per prevalere su ogni minaccia. Ovviamente, da JRPG che si rispetti, l’importanza sulle statistiche è assolutamente vitale, visto che creerete il vostro setup preferito per utilizzare i loro unici tratti. Se questo vi suona familiare, è perché Otton e le ragazze mostro sono presenti anche negli altri giochi Gentai Tokki come Moero Crystal H. Tuttavia, questa è un’avventura a sé stante e non collegata a giochi come quello o Moero Chronicle Hyper. Play-Asia trasporterà le copie fisiche di Seven Pirates H di eastasiasoft. Quelli standard includono il gioco per 39,99 euro, mentre ci sarà un’edizione limitata di 59,99. L’edizione speciale offre alle persone il gioco, un art book di The Art of Seven Pirates H, il CD della colonna sonora originale di Seven Pirates H, un foglio di adesivi con i personaggi e un certificato numerato. Questa è la descrizione del gioco:

“Unisciti al giovane pirata Parute Kairi e al mostro pervertito Otton in un’avventura alla ricerca dei tesori perduti del Mare di Monsupi! Determinata a farsi un nome leggendario, Parute salpa con una bussola magica e con l’aiuto di nuove ragazze mostruose, ma quella che inizia come una chiassosa avventura attraverso isole inesplorate rivela gradualmente qualcosa di più sinistro. Attraverso i loro incontri colorati con i pirati rivali e la gente del posto in difficoltà, Parute e la compagnia apprendono alcune verità inquietanti sul re che governa queste acque, il tutto portando a uno scontro che potrebbe fare a pezzi il loro adorabile equipaggio!”