Jackass Forever: arriva il trailer ufficiale

Pochi non conoscono la storia di Jackass. In origine, si trattava di una serie televisiva trasmessa tra il 2000 e il 2002, in cui un gruppo di ragazzi spericolati performavano le attività più disastrose e incredibili possibili, e questo gli ha garantito una certa celebrità in America. Il produttore della serie, Johnny Knoxville, volle trasformare la serie in un film, e così facendo ha dato vita a numerosi titoli ed è nato una sorta di franchise per il gruppo di amici. Tuttavia, gli hanno passano, e di conseguenza ognuno di loro si è fatto una vita propria. Alcuni sono rimasti legati dalla grande amicizia, mentre ad altri non è stata data la stessa possibilità, ma una cosa è rimasta: la voglia di ritornare giovani e compiere un ultimo atto di follia ed è qui che entra in gioco Jackass Forever. Un nuovo cast, con un gruppo di pazzi spericolati, e imprese ancora più fuori di testa gli aspetta, e il trailer uscito oggi mostra proprio questo. In Jackass Forever ci saranno Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren, e Preston Lacy, che sono dei nomi storici associati a Jackass. Mentre i nuovi arrivati sono Jasper, Rachel Wolfson, Sean “Poopies” McInerney, Zach Holmes, e Eric Manaka. Il film è diretto da Jeff Tremaine, che ha fatto anche da produttore assieme a Knoxville e Spike Jonze, e finanziato da Paramount Pictures. Shanna Newton e Greg Iguchi faranno da produttori esecutivi. Sembra che non ci saranno più ritardi, e il 4 febbraio si prospetta la data di uscita definitiva. Se siete amanti dello humor semplice, questo film sarà sicuramente di vostro gusto, poiché il loro metodo di divertimento principale è il dolore, quindi il film non avrà una grande audience di fan. Ma con Jackass Forever, Knoxville e la sua gang danno un abbraccio e un grande finale per il franchise.