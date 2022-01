Twisted Metal: il reboot spetterà ad un altro team

Sebbene molti possano pensare che questa cosa sia negativa a lungo termine, dobbiamo informarvi che la serie di combattimenti automobilistici di Sony, Twisted Metal, è sul ghiaccio da un po’ di tempo ormai, ma grazie ai recenti rumor c’è la possibilità che un potenziale reboot sia appena dietro l’angolo. Una serie TV basata sull’IP, infatti, è attualmente in lavorazione, e pertanto il franchise potrebbe tornare e risorgere dalle ceneri ancora una volta. Ma mentre le perdite precedenti avevano affermato che lo sviluppatore di Destruction AllStars Lucid Games era responsabile del progetto, sembra che ci siano stati alcuni cambiamenti su quel fronte. Secondo un rapporto di VGC, il reboot di Twisted Metal ha cambiato gli sviluppatori. Il progetto sarebbe stato portato via da Lucid Games e portato internamente a uno studio PlayStation first party in Europa, dove ora è all’inizio della produzione. Non sono state menzionate ragioni concrete per lo stesso, ma è possibile che la tiepida accoglienza critica per Destruction AllStars possa aver avuto un ruolo. Il nome dello studio non è stato menzionato, ma dato che ha sede in Europa, è facile restringere l’elenco. Un probabile candidato sarebbe XDev, con sede a Liverpool, che ha anche assistito allo sviluppo di Destruction AllStars. È interessante notare che le voci hanno anche affermato che XDev sta lavorando a un nuovo gioco WipEout. Insomma, Sony è disposta a fare le cose tutte per se, cercando di non avere l’appoggio di altri sviluppatori, e sembra che abbia le sue intenzioni personali. Dovremo attendere ulteriori informazioni in futuro, poiché il ritorno del franchise sembra qualcosa di veramente allettante, specialmente grazie alla sua importanza storia nella console. Precedenti fughe di notizie hanno affermato che il gioco Twisted Metal adotterà un modello free-to-play, anche se resta da vedere se quei piani saranno cambiati con il cambio di studio.