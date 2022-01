Beyond PG: riparte con la seconda stagione

Dopo un debutto di grande successo ritorna su twitch Beyond PG, l’intrattenimento firmato PG Esports, con un palinsesto che abbraccia tutto il mondo geek tra videogame, cosplay, giochi di ruolo, scacchi e ospiti esclusivi.

In una celebrazione della pop culture pensata per fan e neofiti, che a partire da oggi potranno tornare a divertirsi in diretta con i loro format preferiti, Beyond PG è l’appuntamento che intreccia il gaming, il geek e tanto intrattenimento. Anche in questa edizione saranno presenti programmi strettamente legati al gaming competitivo come il Bar dell’Esports, strutturato come un vero e proprio talk show, oppure Esports Report, dove Francesco “Deugemo” Lombardo, giornalista e da anni punto di riferimento del settore, rivelerà tutti i segreti del mondo competitivo con la presenza di ospiti speciali.

Oltre alle consuete chiacchierate sulle novità relative al mondo videogiochi come #GXCHATTING, dove Game-eXperience e il Riccardo Lichene commenteranno gli avvenimenti videoludici più interessanti della settimana, oppure Gamer Room, che svelerà i dietro le quinte legati allo sviluppo e alla progettazione dei titoli più amati dai fan in compagnia di Gianluca “Ualone” Loggia e Nicola DeGobbis troveremo anche molto spazio per le curiosità, durante gli episodi di Brainstream si parlerà di psicologia, comunicazione e personal branding con il dott. Mauro “Mauropsycho” Lucchetta e Alessandro “MingusTv” Carrozzo, mentre Iconstitch, con Cosplay Lounge, esplorerà l’interessante mondo dei cosplay.

La stagione in corso si sta arricchendo sempre di più di ospiti e talent. Grazie a Beyond PG sta nascendo una community sempre più inclusiva, che abbraccia la gaming culture a tutto tondo. Con tutti i partner che abbiamo messo in campo, dal gaming alla psicologia, dagli scacchi al board game, abbiamo avviato una conversazione continua con i fan, tra puro intrattenimento e desiderio di imparare qualcosa di nuovo tutti i giorni. Stefano Cozzi, operation advisor di PG Esports.

E non finisce qui, oltre legato all’opera interattiva digitale, troviamo anche spazio per sport più “anlogici”, con Scacchi sul Pezzo, infatti, Romualdo Vitale di Chess SO illustrerà agli appassionati le tattiche e le mosse più particolari per diventare un vero Maestro, senza rinunciare a una sana dose di ironia.

PG Esports conferma anche quest’anno di essere interessato solo alle competizioni esportive, ma di guardare all’intrattenimento in generale, allestendo con Beyond PG, per il secondo anno di fila, un palinsesto in grado di divertire tutti, dagli appassionati di videogiochi ai fanatici degli scacchi, sempre in cerca di nuove mosse e strategie. Ciò è possibile anche grazie alla collaborazione con Studio Dispari, che ha messo a disposizione la sua unit Dispari Esports e si è occupata del visual branding del progetto.