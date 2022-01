Sonic Frontiers: confermata la localizzazione in italiano

Durante i Game Awards 2021 è stato presentato più dal vivo l’ultima novità di SEGA, ossia Sonic Frontiers, e il mondo è rimasto stupito dalla sua bellezza. Finalmente, la saga del porcospino blu ha preso un passo importante ed è uscito dai vincoli del 2D in favore di un esplorazione in stile open world, o almeno così sembra. Si tratta di preconcetti con i quali possiamo capire la direzione del titolo, e SEGA non ha intenzione di farci attendere con le informazioni. Oggi è arrivata, infatti, una novità inaspettata: il gioco avrà la localizzazione in italiano, sia per il doppiaggio che per i testi per iscritto. Il nuovo capitolo della serie sembra essere in una fase piuttosto avanzata di sviluppo, considerando che il lavoro sulla localizzazione sembra essere già stato effettuato o è comunque a buon punto, e si tratta anche di un lavoro decisamente esteso, considerando quante lingue siano supportate. L’annuncio è arrivato su twitter, dove in un post hanno confermato tutte le lingue che Sonic Frontiers supporterà al lancio, ma è possibile che in futuro ce ne presentino di altre. Alcune restrizioni verranno già prese, però: Stando a quanto riportato dal tweet ufficiale, le lingue coreano e cinese, sia tradizionale che semplificato, saranno disponibili esclusivamente su PC e Xbox, senza possibilità, almeno per il momento, di essere supportate sulle altre console. Al momento non sono state diffuse informazioni riguardo il cast della versione italiana, che molto probabilmente verrà svelato nel corso dei prossimi mesi. Anche se l’attesa per il titolo è oltre alle stelle, dobbiamo pensare che è ancora presto per darci un’idea su cosa sarà esattamente Sonic Frontiers, e il gameplay manca prima di tutto. Ciononostante, è innegabile che sarà un capitolo da ricordare nella storia, poiché segna un nuovo passo per il futuro del franchise di SEGA.

Good news! The teams here have already been hard at work in localizing Sonic Frontiers to bring it to new audiences. Full list of language support below: pic.twitter.com/AS9h6oyDhh — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) January 10, 2022