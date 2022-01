Rainbow Six Extraction: nuovo trailer su Fuze

Rainbow Six Extraction uscirà la prossima settimana con la sua risoluzione e il frame rate su diverse piattaforme recentemente rivelati. Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer Operator Showcase, questa volta incentrato su Fuze che usa cariche a grappolo che rilasciano granate a grappolo più piccole e decimano i nemici. Scopri come funziona nel trailer qui sotto.

Le cariche a grappolo devono essere piazzate sull’altro lato di un ostacolo che devi abbattere, ma sebbene potenti, è necessaria una pianificazione nel loro utilizzo. Il posizionamento, in quanto tale, è fondamentale poiché potrebbe fare la differenza tra ripulire alcuni nemici o spazzare via un’intera stanza. Man mano che gli operatori completano le missioni e acquisiscono esperienza, potranno aggiornare il loro equipaggiamento. Nel caso di Fuze, l’aggiornamento delle cariche a grappolo consente loro di ricaricarsi automaticamente (anche se resta da vedere quanto velocemente). Di seguito una panoramica tramite il sito PlayStation:

Per decenni, la squadra Rainbow ha fatto da scudo contro le più pericolose minacce globali immaginabili. Ora dobbiamo affrontare la più grande minaccia di sempre: l’invasione di un alieno mutante e letale. Per sopravvivere dovrai adattare la tua strategia di continuo.



Caratteristiche

Forma una squadra e gioca a questo FPS tattico cooperativo per 1-3 giocatori.

Padroneggia 4 livelli di difficoltà regolabili, una modalità classificata e un sistema di progressi articolato. Fai salire di livello le abilità degli operatori in nuovi modi e ottieni nuove armi e nuovi oggetti estetici e scopri la storia dietro all’invasione.

Gioca con gli amici su qualsiasi piattaforma grazie al supporto del Cross-play.

0 tra armi e dispositivi, 18 operatori personalizzabili, 12 vaste mappe, 13 tipi di missione, 13 tipi di nemici, contenuti post-lancio gratuiti.

Rainbow Six Extraction sarà disponibile dal 20 gennaio 2022 per Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Epic Games Store e Google Stadia. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.