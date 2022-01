Naraka Bladepoint: gameplay trailer su Wuchen

Sono state rivelate ulteriori informazioni su Wuchen, il prossimo personaggio introdotto per Naraka Bladepoint, il nuovo titolo dello sviluppatore 24Entertainment. Rivelato per la prima volta il mese scorso, i fan stavano aspettando informazioni su quali sono le caratteristiche e abilità del personaggio nel gioco. Lo sviluppatore 24 Entertainment ha finalmente mostrato un gameplay trailer del nuovo personaggio in arrivo. I video mostrano Wuchen in azione contro vari avversari del gioco.

Come possiamo vedere nel trailer, Wuchen è un personaggio che utilizza la spada, inoltre può evocare altre cinque spade magiche accanto a lui e usarle come proiettili. Wuchen ha la capacità di teletrasportarsi e di portare con sé anche i membri della sua squadra. Nel gameplay viene mostrato anche il suo modo di giocare che sembra aver preso ispirazione da Vergil di Devil May Cry. Il trailer non menziona quando Wuchen verrà rilasciato nel gioco, ma afferma che sarà presto disponibile. Mentre i giocatori aspettano l’arrivo del nuovo personaggio, possono provare in azione il leggendario combattente di arti marziali Bruce Lee, che è stato aggiunto al gioco di recente tramite un crossover che è stato disponibile durante il free weekend. Di seguito una panoramica tramite Steam:

NARAKA: BLADEPOINT è un combattimento d’azione da 60 giocatori che offre una mobilità pazzesca potenziata dal parkour e il gancio, un vasto arsenale dei armi da mischia e armi a distanza, e un elenco di personaggi con abilità potenti — trasformatevi in un gigantesco Vajra e schiacciate i nemici.

Caratteristiche

Battle Royal : quando il combattimento corpo a corpo incontra Battle Royale, praticamente tutto cambia.

: quando il combattimento corpo a corpo incontra Battle Royale, praticamente tutto cambia. Libertà o Morte: dalla spalla di un Vajra gigante alle cime più alte… dalle catene arrugginite e sferraglianti di bare galleggianti alle tracce segrete di una miniera abbandonata.

Naraka: Bladepoint è previsto per PC e in futuro anche su console.