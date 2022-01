Yu-Gi-Oh! Master Duel introduce il Deck Building

Konami ha pubblicato un video per Yu-Gi-Oh! Master Duel che si concentra sul deck building. I fan possono dare un’occhiata da vicino alla costruzione del mazzo e agli strumenti di generazione delle carte del gioco, oltre a dare un’occhiata alle diverse opportunità di personalizzazione. Per maggiori informazioni sul nuovo titolo dedicato al gioco di carte potete visitare il sito ufficiale qui.

Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME è uno dei giochi di carte collezionabili più famosi nel mondo con oltre 25 miliardi di carte vendute. È un gioco di strategia, in cui i giocatori creano mazzi individuali di carte raccolte da Structure Deck e Booster Pack. Due giocatori si impegnano in un duello mentre usano carte che rappresentano potenti mostri, incantesimi magici e trappole sorprendenti.

L’atteso titolo, che offrirà l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI, permetterà ai giocatori di Duellare con avversari da tutto il mondo indipendentemente dalla piattaforma in uso. I Duellanti potranno, inoltre, collegare, su qualsiasi piattaforma, i propri dati in game di Master Duel,, portando così sempre con sé i progressi fatti, sia che stiano giocando su console, PC o mobile. Presentato durante il Jump Festa 2022, il nuovo trailer mostra alcune delle molte caratteristiche che saranno disponibili fin da subito su Yu-Gi-Oh! Master Duel tra cui:

Presentazioni dei Duelli in 4K

Oltre 10.000 carte da sbloccare, abbracciando due decenni di storia del Gioco di Carte Collezionabile

Campagna in singolo che permetterà di scoprire storie inedite sulle carte

Ampia personalizzazione del Deck grazie a numerose opzioni Deck-building e a un enorme database dedicato

Tutorial dettagliati per i principianti, che saranno seguiti passo passo durante i loro primi Duelli

Eventi speciali e tornei: sarà possibile sfidare duellanti di tutto il mondo

Yu-Gi-Oh! Master Duel sarà disponibile in free-to-play in tutto il mondo da questo inverno per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.