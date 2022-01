Horizon Forbidden West: build trapelata prima del lancio

Una prima build di Horizon Forbidden West il nuovo titolo di Guerrilla Games è trapelata: lunedì le immagini di quella che sarebbe stata la versione PS4 sono state pubblicate sui social. Da allora è stato detto che la build trapelata è effettivamente legittima e, a parte alcune risorse artistiche mancanti, contiene l’intero contenuto principale pianificato per il gioco finale. In seguito alla pubblicazione di immagini che affermavano di mostrare la build trapelata di Horizon Forbidden West su Twitter, i media sono stati infine rimossi ore dopo a causa di una segnalazione di violazione del copyright, che aggiunge ulteriore credito alla loro legittimità.

Al momento della pubblicazione, la build di Forbidden West non sembra circolare sui siti, anche se Sony probabilmente diffiderà di una situazione simile a The Last of Us Part 2 , che ha visto gli spoiler della storia circolare ampiamente online ben prima della sua data di lancio ufficiale grazie a una perdita di build simile. Sony ha annunciato Horizon: Forbidden West per PS5 a giugno 2020 prima di confermare una versione PS4 nel settembre successivo. In un’intervista pubblicata a giugno, il regista del titolo, Mathijs de Jonge, ha affermato che il gioco è stato sviluppato sia per old che per next generation. Jonge in un’intervista ad Hardware Zone ha affermato che lo studio non doveva ridimensionare la sua visione per il progetto a causa dell’hardware della PS4. A parte l’audio 3D, il caricamento rapido e il supporto Dual Sense, la principale differenza tra le due versioni del gioco è sul lato grafico. Di seguito la dichiarazione:

Su PlayStation 5, possiamo aggiungere molti più dettagli graficamente. Possiamo vedere i minuscoli peli sul viso di Aloy, per esempio. Puoi anche vedere un sacco di dettagli da lontano.



Ricordiamo che al CES 2022, Sony ha rivelato le specifiche di PlayStation VR2 e il primo gioco hardware, Horizon Call of the Mountain. Il titolo è stato sviluppato da Guerrilla Games in collaborazione con il nuovo studio PlayStation Firesprite.

Horizon Forbidden West sarà disponibile dal 18 febbraio per PS4 e PS5.