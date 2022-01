Dying Light 2 Stay Human: Techland aggiorna le informazioni sulla longevità del gioco

Dying Light 2 Stay Human di Techland sarà un grande gioco, ma ultimamente c’è stata un po’ di confusione sul suo tempo di gioco. Inizialmente si parlava di almeno 500 ore per completare il gioco, ma lo sviluppatore ha poi chiarito che questo era per sperimentare tutti i finali, le scelte di dialogo, e così via. Completare la storia principale e tutte le missioni secondarie richiederebbe “meno di 100 ore”.

In un nuovo tweet, il team di sviluppo ha chiarito che la storia principale richiede 20 ore per essere completata. Finire la storia principale e tutte le missioni secondarie richiederebbe 80 ore. Il limite di 500 ore per sperimentare tutto rimane comunque valido. “Dying Light 2: Stay Human è progettato per i giocatori con diversi stili di gioco e preferenze per esplorare il mondo come meglio credono”, da come hanno evidenziato gli sviluppatori su Twitter.

L’approccio di ognuno sarà diverso, ma come minimo, sembra che ci siano abbastanza contenuti per trattenere i fan per un bel po’. Dying Light 2 Stay Human è previsto in uscita il 4 febbraio per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch. L’episodio finale di Dying 2 Know debutta il 13 gennaio, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.