In Nightmare: annunciata la versione PS5

Secondo quanto annunciato recentemente dal publisher Maximum Games insieme allo sviluppatore Magic Fish Studio, quest’oggi veniamo a conoscenza dell’esistenza legata alla versione PlayStation 5 per In Nightmare. Il titolo giungerà sul mercato nella giornata del 29 marzo 2021 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Intanto, potete prenotare il gioco direttamente sul sito ufficiale in edizione fisica.

Ecco i dettagli del gioco:

Entra in un mondo di sogno agghiacciante di capriccio e orrore.

Chiudendo il suo cuore alla realtà, il nostro protagonista cade in un sonno profondo e si risveglia in un mondo onirico da incubo. In Nightmare è un gioco d’avventura horror guidato dalla narrazione che combina l’azione furtiva con diversi puzzle. Segue un giovane ragazzo alla ricerca dell’ultima speranza d’amore che sta elaborando la propria salvezza navigando attraverso la sua paura.

Sperimentando gli effetti di una famiglia distrutta, e il dolore che ne deriva, un giovane bambino fugge dalla realtà in un mondo oscuro e stravagante creato dai suoi stessi ricordi. Questo lo mette in viaggio per scoprire cosa c’è veramente dentro. Avendo sofferto nella realtà, il suo trauma passato si trasforma in mostri terrificanti che vogliono tenerlo in un incubo eterno. Con l’aiuto del suo spirito del sogno, il ragazzo troverà il modo di superare di nascosto i nemici, superare intricati enigmi, abbracciare la sua paura e scoprire la verità in modo da poter purificare i mostri che ha creato e finalmente svegliarsi.

Riuscirai a superare ciò che temi o sarai catturato dall’incubo?