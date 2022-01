NARAKA BLADEPOINT: a breve l’inizio del mondiale

L’annuncio del campionato mondiale di NARAKA: BLADEPOINT arriva direttamente da 24 Entertainment, gli sviluppatori del battle royale ispirato alle arti marziali hanno dichiarato che il torneo si svolgerà dal 13 gennaio 2022 a Singapore.

Il campionato mondiale sarà non solo il primo torneo internazionale, ma anche il primo torneo maggiore di NARAKA: BLADEPOINT, si qualificheranno un totale di 12 team da Europa, Oceania, Asia, Nord America e Giappone.

I team si sfideranno in una lotta all’ultimo sopravvissuto sull’isola di Morus per un montepremi di 1 milione e mezzo di dollari e per essere il primo ad alzare “The Ancient Cup”.

Tra le squadre che parteciperanno alle qualificazioni del torneo sono presenti anche quattro squadre professioniste: Nigma, Alliance, NOCT e LDLC OL. Oltre alle squadre internazionali e i pro team saranno presenti anche 12 squadre provenienti dalla Cina.

Contemporaneamente all’annuncio del “NARAKA: BLADEPOINT World Championship (NBWC)” è stato anche rilasciato un nuovo trailer cinematico di NARAKA: BLADEPOINT.

Tutto il torneo, a partire dalle qualificazioni, verrà trasmesso in diretta mondiale su diversi canali: gli spettatori europei potranno seguire le trasmissioni sul canale Twitch ufficiale di NARAKA: BLADEPOINT dalle 9 di mattina del 13 gennaio 2022.

Per seguire torneo, trovare più informazioni e aggiornamenti sul competitivo del gioco potete visitare i sociale e il sito ufficiale