Valorant: inizia il primo atto del capitolo IV

Da oggi 11 gennaio Valorant si aggiorna alla versione 4.0, portando il primo atto del capitolo IV all’interno del gioco. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto sulla patch note ufficiale, oltre al nuovo agente Neon, a un nuovo pass battaglia e a una nuova linea di modelli, la patch 4.0 rende più appetibili alcune armi, riduce l’efficacia eccessiva di altre e migliora gli attacchi in mischia. Alcune zone di Bind, e in particolare di Breeze, sono state modificate con l’obiettivo di migliorare la dinamica di attaccanti/difensori. Per chiudere, è stato introdotto un limite al livello account necessario per giocare in modalità competitiva.

Nello specifico, oltre alle armi da mischia sono state riviste Spectre, Ares, Guardian e Bulldog.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio del nuovo atto, e vi rimandiamo anche al trailer cinematico uscito ieri, “Riscaldamento”, che mostra come funziona il tempo libero nel quartier generale di Valorant, e il filmato introduttivo della nuova agente Neon. Proprio per quanto riguarda la combattente di Manila, ancora non è disponibile la sua pagina personaggio nel sito ufficiale che mostra le sue abilità, poiché il link rimanda ad una pagina non trovata. Quando verrà pubblicata, aggiorneremo la notizia.