Pokémon: presentato su youtube il video Bidoof’s Big Stand

Pokémon non è estranea all’idea di creare un filmato animato originale su piattaforme come youtube, e sappiamo bene che più volte riescono a realizzare dei capolavori niente male. Ebbene, sembra che oggi si sia verificato esattamente questo, poiché è uscito un corto animato chiamato “Bidoof’s Big Stand”, realizzato da differenti artisti in cui il nostro protagonista è nientemeno che il roditore più famoso della quarta generazione di Pokémon. La descrizione del video è la seguente:

“Un Bidoof maldestro con la tendenza a mordere più di quanto possa masticare si ritrova tra un guaio e l’altro mentre intraprende un viaggio per trovare il suo posto nel mondo. Ci auguriamo che questa animazione speciale vi piaccia, Allenatori! Ogni giorno è il Bidoof Day nei nostri cuori.”

L’allenatore cattura il Bidoof, e assieme intraprendono un viaggio che sorprendentemente si conclude con la conquista del titolo di campione da parte loro. Un traguardo senza precedente, visto che con un Bidoof non è di certo facile. Il video è semplicemente fenomenale: non solo ritrae ancora una volta la natura del mondo pokémon come se fossero dei veri e propri animali della realtà, ma ci da un’impressione di come mostrino i loro sentimenti anche con gli esseri umani. Le animazioni sono fatte molto bene, e molti lodano la dinamicità di Staraptor, il quale è senz’altro spettacolare assieme a Lucario. Si tratta senza ombra di dubbio di un originale davvero imprevedibile, considerando che attualmente il focus principale dei fan di Pokémon è incentrato su Leggende Pokémon: Arceus, il quale non tarderà di certo ad arrivare il 28 gennaio per Nintendo Switch. Questo segnerà uno step completamente nuovo per il franchise, il quale sposterà il suo solito format di titoli puramente JRPG ad un’esplorazione open map con tante regioni e mostriciattoli da scoprire nella regione di Hisui, nonché l’antica Sinnoh.