Shattered Tale of the Forgotten King: il gioco arriva su altre console

Finalmente, dopo quella che sembrava un’eternità, è arrivata la notizia ufficiale: Shattered Tale of the Forgotten King arriverà anche sulle altre console quest’anno, ovvero PlayStation 4 e 5, Xbox e Nintendo Switch, riuscendo a espandere il suo range di opzioni e possibilità ad un mercato più largo. Attualmente, il gioco è disponibile soltanto su Steam dal 17 febbraio del 2021, ma è stato uno dei titoli più favoriti dalla community della piattaforma di Valve, e i ragazzi di Redlock Studio si sono assicurati di fare un lavoro con i fiocchi. La descrizione del gioco è la seguente:

“All’inizio c’era il Re. Da un pensiero, ha evocato il Vuoto. Da uno sguardo, ha creato il mondo. E da un sussurro, ci ha creati. Il mondo com’era è andato, perso con la scomparsa del Re. In qualità di Vagabondo di queste terre abbandonate, sta a te mettere insieme i frammenti della realtà e ripercorrere la caduta della civiltà attraverso combattimenti basati sulle abilità, innovativi platform open world e le testimonianze dei sopravvissuti… alcuni più affidabili di altri.”

Il gioco è un misto di altri titoli già visti, come The Legend of Zelda, la complessità di Dark Souls e tanti altri, poiché l’ispirazione degli sviluppatori prevedeva proprio la referenza di tali videogiochi, e hanno fatto un grande lavoro nella sua realizzazione. L’annuncio che sarebbe arrivato su altre console era prevedibile, ed era solo questione di tempo prima che dessero la conferma, anche se non abbiamo ancora a disposizione la data di uscita. Sappiamo che il suo arrivo è previsto per i primi 3 mesi di quest’anno, quindi al massimo della cosa un release date per fine febbraio sembra plausibile. Shattered Tale of the Forgotten King è un ottimo titolo attualmente disponibile su Steam, e se vi ritenete fan di combattimenti complessi e grande esplorazioni, questo è il gioco per voi.