Far Cry 6: oggi arriva il nuovo DLC di Pagan

Il nuovo DLC di Far Cry 6, Pagan Min, è finalmente disponibile. Oggi, Ubisoft ha rilasciato il secondo DLC del gioco, seguendo quello di Vaas. Questa nuova avventura ci rende l’antagonista di Far Cry 4 come personaggio giocabile, esattamente come abbiamo fatto con Vaas. E come ci si aspetterebbe, per il DLC, Troy Baker è tornato allo stand per registrare nuove linee vocali per accompagnare il gameplay simile al rossetto e la trama incentrata sul dittatore che combatte i suoi demoni interiori. Mentre Far Cry 6 ha diviso allo stesso modo fan e critici, la maggior parte sembra concordare che il DLC di Vaas fosse di qualità superiore rispetto al gioco base, anche se resta da vedere se lo stesso sarà vero con il DLC di Pagan Min. Vi ricordiamo che Far Cry 6 è disponibile tramite Amazon Luna, Google Stadia, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Per l’occasione del nuovo DLC, è uscito un nuovo video che mostra esattamente quello che vi aspetterà, ed è stata data anche una descrizione:

“Entra nella psiche contorta di Pagan Min, lo spietato dittatore di Far Cry 4. Vivi il mondo attraverso gli occhi di Pagan, scopri nuove intuizioni sul suo passato e sblocca ricompense che riporteranno nella campagna principale di Far Cry 6. Invita un amico a giocare con te al DLC in modalità cooperativa con Buddy Pass, anche se il tuo amico non possiede il DLC. Pagan: il controllo è ora disponibile.”

Pagan Min è considerato uno degli antagonisti più credibili della serie, poiché nella sua testa voleva solamente vivere in pace assieme alla sua famiglia unita, ma il destino può essere davvero crudele, e la sua morte nel gioco ne è la prova. Siete pronti a scatenare morte e distruzione nei panni di un vero e proprio psicopatico dittatore?