Humankind: trailer sul DLC delle culture africane

Amplitude Studios e SEGA hanno pubblicato un video di Humankind relativo al DLC in arrivo nello strategico. Si tratta del pack delle culture dell’Africa, che arriverà ill 20 gennaio ed è ora possibile pre-ordinarlo su Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store.

Come scritto sulla pagina Steam del nuovo contenuto, si potrà vivere migliaia di anni di storia nel secondo continente al mondo in termini di grandezza, casa di più di un miliardo di persone e di 1500 lingue. Culture dell’Africa include 6 nuove culture, nuove Meraviglie naturali e costruite, 7 nuovi Popoli indipendenti e 15 nuovi Eventi narrativi.

SEI NUOVE CULTURE

• Epoca 1 – Bantu (Espansionista)

L’espansione Bantu è una serie ipotizzata di grandi migrazioni attraverso gran parte dell’Africa subsahariana di un gruppo parlante la lingua ntu originale e proveniente dall’Africa centro-occidentale.

Scegliete questa cultura se desiderate conquistare molti territori in modo rapido e veloce!

• Epoca 2 – Garamanti (Agricola)

I Garamanti sono emersi come potenza regionale nella metà del secondo secolo dopo Cristo. La loro crescita ed espansione si basava su un sistema di irrigazione qanat complesso ed esteso (conosciuto come foggara in berbero), che sosteneva una forte economia agricola e una grande popolazione.

Scegliete questa cultura se volete ottenere cibo da Territori aridi!

• Epoca 3 – Swahili (Mercantile)

L’ascesa delle città-stato costiere Swahili può essere largamente attribuita alla notevole partecipazione della regione nella rete di scambi che raggiungeva l’Oceano Indiano.

Scegli questa cultura se avete ampie coste e volete sfruttarle al meglio!

• Epoca 4 – Masai (Agricola)

Un fiero popolo di allevatori parlanti le lingue nilotiche (piuttosto che bantu o swahili). Per raggiungere lo status di guerriero, un Masai armato di sola lancia doveva prima uccidere un leone.

Scegliete questa cultura se volete ottimizzare la crescita della popolazione!

• Epoca 5 – Etiopi (Militarista)

Durante la Spartizione dell’Africa, l’Etiopia e la Liberia furono le uniche due nazioni che preservarono la propria sovranità dalla colonizzazione di lungo periodo da parte delle potenze europee.

Teodoro II inoltre centralizzò le forze militari creando un esercito permanente grazie alla pratica storica di mobilitare armate regionali per creare un esercito nazionale.

Sfruttando dirupi naturali e cenge per la creazione di fortezze, l’Etiopia fu in grado di respingere la maggior parte delle forze coloniali.

Scegliete questa cultura se volete far avanzare rapidamente forze militari e scienza!

• Epoca 6 – Nigeriani (Agricola)

La Nigeria racchiude un’ampia varietà di culture in un unico stato. Sebbene questo paese si basi su tre centri linguistici principali (hausa, yoruba e igbo) unisce parlanti di più di 450 lingue. La varietà delle terre e l’abbondanza di risorse idriche offrono notevoli possibilità agricole e rendono questa cultura una delle più produttive dell’Africa occidentale.

Scegliete questa cultura per aumentare i vostri depositi di petrolio e la forza lavoro agricola!

5 NUOVE MERAVIGLIE

• Monte Kilimanjaro

• Cascate Vittoria

• Zuma Rock

• Lago Natron

• Grande moschea di Djenné

PIÙ 7 POPOLI INDIPENDENTI E 15 NUOVI EVENTI NARRATIVI

Qui sotto potete vedere il filmato del nuovo contenuto in arrivo in Humankind. Noi vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla nostra recensione.