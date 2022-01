FAR Changing Tides: disponibile a Marzo

Quest’oggi ci sono novità da parte del pubblisher Frontier Foundry e lo sviluppatore Okomotive , il loro nuovo titolo FAR Changing Tides si mostra a noi in un nuovo trailer!

Il titolo già mostrato durante il Pc Gaming Show si mostra a noi in un aspetto completamente nuovo.

Il titolo tratta di una suggestiva avventura su veicoli che segue l’emozionante viaggio di un ragazzo e della sua nave verso una nuova casa. Solcate mari tempestosi, tuffatevi in abissi sconosciuti ed esplorate rovine dimenticate in un magnifico mondo sommerso.

Vestiremo i panni di Toe, il quale si risveglia da solo in un mondo sommerso. Quella che era la sua casa si è trasformata in un ambiente estraneo e talvolta ostile. Guidate Toe in un’avventura attraverso le rovine di una grande civiltà in cerca di un nuovo inizio.

Provate il brivido di comandare un vascello unico. Insieme affronterete il mare aperto, navigherete attraverso le tempeste ed esplorerete i pericoli degli abissi. Nel corso del viaggio, starà a voi assicurarvi che ogni cosa funzioni alla perfezione, riparando guasti ed esplorando gli abissi alla ricerca di carburante e tesori. Più lontano vi spingerete e più a fondo imparerete a conoscere le affascinanti complessità della vostra nave.

I pericoli e gli intrighi sono dovuti a enigmi e sfide ambientali da superare con un approccio solitario e quasi meditativo. Guidate la vostra straordinaria nave, issate e ripiegate le vele, alimentate la fornace e tanto altro mentre imparate ad attraversare l’oceano, attenti a non lasciarvi travolgere dai ricordi di un mondo passato.

Il titolo sarà disponibile dal 1 Marzo su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sulle piattaforme Steam & Epic Games. Al rilascio sarà disponibile anche su Xbox Game Pass