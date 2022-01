Take Two Interactive: l’acquisizione di Zynga porterà le sue IP su mobile

Ieri vi avevamo parlato dell’acquisizione da parte di Take Two Interactive di Zynga, azienda nota per i suoi titoli mobile (primo tra tutti FarmVille) per la cifra di 12,7 miliardi di dollari.

In una chiamata agli investitori dopo l’annuncio, il CEO di Take Two Interactive, Strauss Zelnick ha condiviso alcuni piani su ciò che l’azienda intende fare con questa acquisizione.

Zelnick ha confermato che Zynga aiuterà a portare i franchise più popolari di Take Two sulle piattaforme mobile. Ricordiamo che tra le sue aziende sussidiarie ci sono, tra le altre, 2K e Rockstar Games, quindi IP come Bioshock, Civilization, Grand Theft Auto e Red Dead Redemption solo per citarne alcune.

Ha parlato di come le IP più popolari dell’azienda sono essenzialmente completamente assenti nello spazio mobile, e di come Zynga aiuterà a cambiare la situazione. Secondo Zelnick, la lista delle possibilità è infinita.

“Forse la cosa più importante è che insieme abbiamo la capacità, sia da un punto di vista di sviluppo che di pubblicazione, di ottimizzare la creazione di nuovi titoli basati sulle proprietà intellettuali principali di Take-Two”, ha detto Zelnick (come riportato da VGC).

“Crediamo di avere la migliore collezione di proprietà intellettuale per console e PC nel business dell’intrattenimento interattivo ed è fondamentalmente quasi interamente non sfruttata da mobile e free-to-play in tutto il mondo. I migliori studi di Zynga possono aiutarci a sviluppare queste proprietà.

“Le loro migliori operazioni di pubblicazione mobile free-to-play possono portarlo ai consumatori, deliziarli e creare spese ricorrenti per i consumatori. La lista è infinita ed è ancora presto. Siamo semplicemente entusiasti di avere questa opportunità di poter lavorare insieme e creare ciò che siamo certi sarà di straordinario valore in futuro“.

Zelnick ha anche parlato della timeline di quando aspettarsi di vedere le più grandi IP della compagnia fare il salto su mobile, che non è poi così lontano.

“In termini di sviluppo, dobbiamo assicurarci di identificare lo studio giusto e di osservare il processo creativo. Ma come sapete, lo sviluppo mobile non è lo stesso di quello per console”, ha detto. “Siamo già nel business dello sviluppo mobile, Zynga è incredibilmente esperta nello sviluppo mobile, e speriamo di essere in grado di portare le proprietà sul mercato relativamente presto“.

“Sulle piattaforme mobili alcuni dei franchise in più rapida crescita recentemente sono stati quelli che sono stati tradizionalmente definiti come franchise principali, se si guarda all’emergere della categoria degli sparatutto per esempio, o dell’action-adventure”, ha aggiunto il CEO di Zynga Frank Gibeau. “Quindi, dal nostro punto di vista, collaborando con Take-Two abbiamo l’opportunità di lavorare in modo collaborativo contro nuove categorie con nuove opportunità di creare franchise, e potenzialmente portare franchise esistenti sulla piattaforma mobile”.