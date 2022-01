Forever Skies: in uscita nel 2022

Ci sono novità da parte dello studio Far From Home, lo studio che ha collaborato alla creazione di Dying Light è a lavoro su un nuovo titolo: Forever Skies !

Il titolo è un gioco survival d’azione ambientato sulla Terra devastata da un disastro ecologico globale. Questo evento ha rivestito la superficie del pianeta con un colossale strato di polvere tossica. Tornate sulla terra centinaia d’anni dopo: sarà ancora il mondo di una volta?

Costruite e personalizzate un’astronave hi-tech. Sarà la vostra casa, la vostra officina, il vostro laboratorio e molto altro, mentre volerete sopra la superficie della Terra. Controllatela e guidatela verso i resti della antica civiltà e misteriose anomalie. Gestite lo scafo della vostra astronave e la sua integrità. Estraete e raccogliete risorse per migliorare l’astronave e renderla unica.

La vostre abilità e le vostre conoscenze scientifiche vi consentiranno di costruire e usare diverse macchine. Analizzate oggetti e replicate tecnologie ormai perdute. Sviluppate nuovi modi di ottenere cibo e risorse, scoprite nuovi strumenti e aumentate le vostra probabilità di sopravvivenza.

Esplorate ed estraete risorse dalle rovine delle strutture che erano state costruite in altitudine per sfuggire alla polvere. Raccogliete i detriti alla deriva dovuti a una strana anomalia per ricavare materie prime con cui sopravvivere. Esplorate ciò che resta della nostra civiltà. Scopri cosa è successo e perché sulla Terra non siamo più in cima alla scala evolutiva. Scopri i segreti del nostro passato.

Il titolo uscirà in early access nel 2022 su Steam, e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series