Classifica italiana: anno nuovo, FIFA 22 sempre in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella cinquantaduesima settimana di questo 2021, dal 27 dicembre al 2 gennaio. Nella prima classifica che conta i primi giorni del nuovo anno, non cambia però la musica. In testa ancora FIFA 22, nella sua versione PlayStation 4 (approfittiamo per ricordare che è possibile scegliere i giocatori per il TOTY). Secondo posto per l’immortale Grand Theft Auto V, e chiusura del podio con F1 2021. Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 FIFA 22 PS4

2 GRAND THEFT AUTO V PS4

3 F1 2021 PS4

4 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

6 MARIO KART 8 DELUXE* SWITCH

7 JUST DANCE 2022 SWITCH

8 SPIDER-MAN PS4

9 CALL OF DUTY: VANGUARD PS4

10 FIFA 22 SWITCH

PC

1 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

2 GRAND THEFT AUTO V

3 RED DEAD REDEMPTION 2

4 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

5 FOOTBALL MANAGER 2022

6 DARK SOULS III

7 JUMP FORCE

8 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

9 THE SIMS 4

10 MONOPOLY PLUS

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail